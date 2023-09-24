Кроос рассказал, что отличает Гюлера от других молодых игроков

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил своего одноклубника Арду Гюлера.

18-летний игрок перебрался в стан «сливочных» в июле из «Фенербахче», но пока не успел дебютировать за новую команду из-за травмы. Недавно турецкий полузащитник залечил повреждение, и уже в скором времени, вероятно, сыграет за команду Карло Анчелотти.

«Арда – один из тех молодых талантов, кто спрашивает: «Как ты это делаешь?» Ему нужны советы, объяснения. Многие в 18-летнем возрасте уже считают себя настолько выдающимися футболистами, что не видят необходимости в чьих-либо советах. У Гюлера другой менталитет – он хочет учиться», – цитирует Madrid Xtra Крооса.