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Деку – о выкупе Фелиша и Канселу: «Впереди долгий путь»

24 Сентября 2023 • 00:10 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
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26.09 22:30

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился обновлённой информацией о возможном выкупе Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Португальские футболисты арендованы каталонским клубом у «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Обе сделки не включают в себя опцию выкупа, однако, как уже заявлял Деку, «Барселона» рассмотрит возможность полноценного трансфера обоих игроков, если те успешно проявят себя в текущем сезоне.

«Наша возможность заключалась в том, чтобы арендовать их. Внутренние проблемы в клубе всё ещё существуют. Впереди долгий путь», – цитирует Marca Деку, высказавшегося о финансовых трудностях, мешающих «Барселоне» подписывать дорогостоящих футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Деку Манчестер Сити Жоау Канселу Жоау Фелиш
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