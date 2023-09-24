Деку – о выкупе Фелиша и Канселу: «Впереди долгий путь»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился обновлённой информацией о возможном выкупе Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Португальские футболисты арендованы каталонским клубом у «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Обе сделки не включают в себя опцию выкупа, однако, как уже заявлял Деку, «Барселона» рассмотрит возможность полноценного трансфера обоих игроков, если те успешно проявят себя в текущем сезоне.

«Наша возможность заключалась в том, чтобы арендовать их. Внутренние проблемы в клубе всё ещё существуют. Впереди долгий путь», – цитирует Marca Деку, высказавшегося о финансовых трудностях, мешающих «Барселоне» подписывать дорогостоящих футболистов.