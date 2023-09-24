«Валенсия» едва не уступила аутсайдеру

В шестом туре чемпионата Испании «Валенсия» гостила у «Альмерии», которая замыкает таблицу, лишь раз не проиграв на старте сезона. При этом аутсайдер здорово провел поединок, хотя и отыгрывался по ходу поединка. Диего Лопес ворвался в штрафную и открыл счет. Хозяева ответили рядом хороших атак и ударом Луиса Суареса в каркас ворот. Серхио Аррибас отыграл гол, здорово сработав на добивании. Тут же Хавьер Герра в касание замкнул прострел - 1:2. Но вскоре Аррибас был снова самым расторопным после спасения вратаря гостей - 2:2.
«Валенсия» с 10 очками идет на пятом месте, ее соперник по-прежнему последний.
Протокол игры
|14'Ногуэроль Диего Лопес (0:1)
|(1:1) Аррибас Серхио59'
|63'Герра Хавьер (1:2)
|(2:2) Аррибас Серхио69'
Максимиану Луиш•Брандарис Хуан•Монтес Сесар• 60'Гонсалес Эдгар•Акиеме Серхио•Лопи Дион62' (Коне Ибраима (62') •Робертоне Лукас75' (Баба Иддрису (75') •Эмбарба Адриан46' (Рамазани Ларжи (46') • 90'Мелеро Гонсало• 83'Аррибас Серхио85' (Баптистао Лео (85') •Суарес Луис III76' (Лазаро (76')
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Москера Кристиан•Дьякаби Муктар•Гайя Хосе• 88'Герра Хавьер65' (Амалла Селим (65') •Пепелу•Перес Фран 51'65' (Гильямон Уго (65') •Алмейда Андре IV87' (Госальбес Пабло (87') •Ногуэроль Диего Лопес•Дуро Уго
23 сентября. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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