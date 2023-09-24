«Валенсия» едва не уступила аутсайдеру

В шестом туре чемпионата Испании «Валенсия» гостила у «Альмерии», которая замыкает таблицу, лишь раз не проиграв на старте сезона. При этом аутсайдер здорово провел поединок, хотя и отыгрывался по ходу поединка. Диего Лопес ворвался в штрафную и открыл счет. Хозяева ответили рядом хороших атак и ударом Луиса Суареса в каркас ворот. Серхио Аррибас отыграл гол, здорово сработав на добивании. Тут же Хавьер Герра в касание замкнул прострел - 1:2. Но вскоре Аррибас был снова самым расторопным после спасения вратаря гостей - 2:2.

«Валенсия» с 10 очками идет на пятом месте, ее соперник по-прежнему последний.