Канселу: «До сих пор не могу поверить, что играю в «Барселоне»

Латераль «Барселоны» Жоау Канселу рассказал о сбывшейся мечте.

29-летний игрок с начала сентября выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити». Португалец ранее уже признавался, что очень хотел пополнить ряды «сине-гранатовых».

«Для меня это мечта, – рассказывает Канселу. – Я видел «Барселону» образца 2009 года – лучшую команду в истории футбола, а теперь я сам играю в этом клубе. Это невероятно, до сих пор не могу поверить», – приводит Barca Universal слова правого защитника.

Жоау Канселу помог «Барселоне» вырвать победу над «Сельтой» (3:2), отметившись результативной передачей и забитым мячом.