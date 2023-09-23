«Барселона» потеряла де Йонга – игрок рискует пропустить матч с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил повреждение в матче с «Сельтой».

26-летний игрок был заменён на 36-й минуте субботнего поединка, который завершился победой каталонцев со счётом 3:2. Как сообщает журналист Габриэль Санс, у нидерландца выявлено растяжение связок лодыжки – он не сможет играть в течение 5-7 недель. Таким образом, хавбек вряд ли успеет восстановиться к «эль класико», которое состоится 28 октября.

Френки де Йонг провёл семь матчей за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом.

Коллектив Хави Эрнандеса набрал 16 очков после шести туров, возглавив турнирную таблицу. В активе мадридского «Реала», имеющего матч в запасе, на один балл меньше.