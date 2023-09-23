Канселу: «Мы не должны смотреть на «Реал»

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился мыслями о положении дел в Ла Лиге.

Гол португальца, забитый на последних минутах субботнего матча против «Сельты», принёс «сине-гранатовым» волевую победу со счётом 3:2. Команда Хави Эрнандеса возглавила турнирную таблицу чемпионата с 16 очками после шести туров, однако мадридский «Реал» вернёт себе лидерство, если в воскресенье обыграет «Атлетико» в дерби.

«Мы не должны смотреть на «Реал». Нам нужно сосредоточиться на себе, на победах в каждом матче. Ла Лига – очень сильный чемпионат, где каждый может победить каждого», – поведал Канселу в послематчевом интервью испанским СМИ.