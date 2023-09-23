Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Канселу: «Я сыграл плохо, несмотря на гол и ассист»

23 Сентября 2023 • 22:37 Комментировать
Барселона
3:2
Сельта
окончен

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу побеседовал с прессой после матча с «Сельтой» (3:2).

Каталонцы уступали со счётом 0:2, но перевернули ход поединка в свою пользу благодаря голам, забитым на 81-й, 85-й и 89-й минутах. Автором победного мяча стал Канселу, также отметившийся результативной передачей на Роберта Левандовски.

«Честно говоря, я не думаю ни о голе, ни об ассисте – я играл не лучшим образом, ничем не помогал команде. Итоговый результат, конечно, меня радует. Нужно отдать должное «Сельте», которая была очень хороша и сильно усложнила нам задачу», – передаёт Barca Universal слова 29-летнего португальца, арендованного у «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Жоау Канселу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
5
3
2.05 3.35 4.10
Видео
Окончен
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
0
0
2.60 3.40 2.85
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Сельта Сельта
3
2
1.40 5.20 8.00
Видео
Перерыв
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
0
1
2.90 3.35 2.55
Видео
24.09.23 в 15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
1.67 3.70 6.20
Видео
24.09.23 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Вильярреал Вильярреал
2.75 3.60 2.55
Видео
24.09.23 в 19:30
Бетис Бетис
Кадис Кадис
1.86 3.55 4.70
Видео
24.09.23 в 19:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Гранада Гранада
2.19 3.40 3.60
Видео
24.09.23 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.70 3.60 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
23:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла де Йонга – игрок рискует пропустить матч с «Реалом»
22:44 · Испания. Ла Лига
Канселу: «Мы не должны смотреть на «Реал»
22:37 · Испания. Ла Лига
Канселу: «Я сыграл плохо, несмотря на гол и ассист»
22:31 · Испания. Ла Лига
Бенитес – о поражении от «Барселоны»: «Не думаю, что результат отражает картину игры»
22:16 · Испания. Ла Лига
Хави одержал 50 побед в Ла Лиге с «Барселоной»
22:07 · Испания. Ла Лига
Хави: «Невероятный камбэк, мы до последнего верили в победу»
21:02 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда надеются увидеть Захаряна на поле 2
19:24 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Севильей» не порадовали голами
19:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Сельта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 12
18:24 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на игру с «Сельтой»
18:19 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» объяснили отсутствие Захаряна в заявке
18:12 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, почему Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в воскресенье
17:36 · Испания. Ла Лига
​Фанатов «Севильи» задержали с небольшим взрывным устройством
17:34 · Испания. Ла Лига
Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Хетафе»
17:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - новый лидер Ла Лиги после 5 мячей в ворота «Мальорки» 1
Все новости
Рекомендуем