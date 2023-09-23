Канселу: «Я сыграл плохо, несмотря на гол и ассист»

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу побеседовал с прессой после матча с «Сельтой» (3:2).

Каталонцы уступали со счётом 0:2, но перевернули ход поединка в свою пользу благодаря голам, забитым на 81-й, 85-й и 89-й минутах. Автором победного мяча стал Канселу, также отметившийся результативной передачей на Роберта Левандовски.

«Честно говоря, я не думаю ни о голе, ни об ассисте – я играл не лучшим образом, ничем не помогал команде. Итоговый результат, конечно, меня радует. Нужно отдать должное «Сельте», которая была очень хороша и сильно усложнила нам задачу», – передаёт Barca Universal слова 29-летнего португальца, арендованного у «Манчестер Сити».