Бенитес – о поражении от «Барселоны»: «Не думаю, что результат отражает картину игры»

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес рассказал, что думает о поражении в матче с «Барселоной» (2:3).

«Сельта» вела со счётом 2:0 и была в шаге от сенсации, однако каталонскому гранду удалось перевернуть ситуацию благодаря трём голам в течение последних десяти минут основного времени.

«Не думаю, что итоговый результат отражает картину сегодняшней игры. Всё дело в мастерстве игроков. У «Барселоны» много качественных исполнителей различных профилей, чем они и пользуются. Они могут делать это постоянно, благодаря чему и претендуют на трофеи», – цитирует Barca Universal Бенитеса.

В активе «Барселоны» 16 набранных очков после шести туров текущего розыгрыша Ла Лиги. «Сельта» имеет на своём счету всего четыре балла.