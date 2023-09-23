Хави одержал 50 побед в Ла Лиге с «Барселоной»

«Барселона» выиграла свой 50-й матч в чемпионате под руководством Хави Эрнандеса.

«Сине-гранатовые» вырвали три очка в матче с «Сельтой», уступая со счётом 0:2 до 81-й минуты. Дублем отметился Роберт Левандовски, ещё один гол в свой актив записал Жоау Канселу. По данным Opta, эта победа стала 50-й (в 70 матчах) для Хави во главе «Барселоны» в рамках Ла Лиги. Только четырём тренерам каталонского гранда удавалось достичь этого показателя при меньшем количестве проведённых встреч: Луису Энрике потребовалось всего 63 игры, Хосепу Гвардиоле – 67, Эленио Эррере – 68, Эрнесто Вальверде – 69.

На счету «Барселоны» 16 набранных очков после шести туров текущего розыгрыша чемпионата Испании.