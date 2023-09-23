Хави: «Невероятный камбэк, мы до последнего верили в победу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался после победы над «Сельтой», вырванной на последних минутах.

Каталонский коллектив уступал в родных стенах со счётом 0:2 вплоть до 81-й минуты встречи. «Сине-гранатовые» отыгрались усилиями Роберта Левандовски, оформившего дубль, а на 89-й минуте Жоау Канселу забил победный мяч.

«Это был невероятный камбэк. Мы до конца верили, что сможем победить. Команда сыграла не лучшим образом, но мы проанализируем это позднее.

Когда игра не идёт, необходимо проявлять характер. Мы шли на всё больший и больший риск – у нас не оставалось другого выбора. К счастью, это сработало. Сегодня своё дело сделали вера в себя и самоотверженность игроков», – сказал в интервью Movistar Хави.