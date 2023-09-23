Три гола за восемь минут и суперволевая победа: «Барселона» переломила «Сельту» в матче с голливудским сюжетом

«Барселона» и «Сельта» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч шестого тура Ла Лиги состоялся 22 сентября на стадионе «Олимпико».

К домашней игре против «Сельты» каталонцы подошли в отличной форме. Просто всё получалось у «Барселоны» в двух последних матчах, каждый из которых был выигран со счётом 5:0. Сначала вперёд ногами вынесли крепкий «Бетис» Мануэля Пеллегрини, а затем в Лиге чемпионов досталось бельгийскому «Антверпену». Продлить серию «манитных» матчей предстояло с «Сельтой», всего однажды победившей на старте сезона.

И привычные 4-3-3 мы увидели от «Барселоны», и великолепный Фелиш вышел в старте, и Левандовски с Торресом, и Де Йонг с Гюндоганом были, но привычных 5:0 не получилось сразу. «Барселона» первые 10 минут стерильно владела мячом, а потом вдруг начала колоссально проваливаться в обороне. Яго Аспас вывалился на рандеву с тер Штегеном, сам не поверил, что офсайда нет и остановился. Только следующим касанием решил испанец перекинуть Марка-Андре, но тот справился. А положения «вне игры» так и не зафиксировали.

И если Аспас хозяев простил, то Ларсен был беспощаден. Из центрального круга началась атака: вертикальный заброс пошёл на де ла Торре, тот смог продавить Кунде и проткнуть мяч на Ларсена. Йорген Странд продрался чуть левее и обкрутил тер Штегена ударом под дальнюю штангу – 0:1. У «Барселоны» было только трёхкратное преимущество по владению, а опасные удары оставались за «Сельтой». Ситуация была столь скверной, что ещё до перерыва Хави выпустил Гави вместо полутравмированного Френки Де Йонга.

Но только «Сельта» заходила на второй гол, «Барса» ничего сделать не могла. Ларсен бил затылком с линии вратарской – спас те Штеген, а добивание де ла Торре улетело выше створа, потом Бамба пожадничал, завершив атаку ударом с острого угла, хотя в центре набегали партнёры. И ведь этот ужас продолжился. Казалось, что «Барселона» играет в меньшинстве, а на 76-й минуте Дувикас выписал приговор.

Бамба отдал на Аспаса в центр, а тот выдал пас левее аккурат между Канселу и Араухо. Дувикас пробил не лучшим образом, но мяч юркнул в дальний угол – 0:2. Вроде всё. Но тут происходит что-то невероятное. Идёт 81-я минута, когда Жоау Фелиш с дуги штрафной площади подсекает мяч на Левандовски. Роберт моментально оценивает ситуацию и в касание перебрасывает Вильяра – 1:2.

Через четыре минуты Рафинья проникающей передачей вскрывает оборону, Канселу вылетает на мяч и простреливает с правого края, а Роберт Левандовски делает свою работу – 2:2. Теперь уже будто «Сельты» нет на поле, а «Барселона» добивает на 89-й. Гави увидел рывок Канселу и забросил ему на линию вратарской, Жоау на скорости выбежал из-за спин защитников и в касание проткнул мяч мимо голкипера – 3:2. Просто голливудский поворот сюжета.

Арбитр добавил семь минут, но в это время уже ничего не случилось. «Барселона» сначала сама придумала себе проблем, а потом добыла суперволевую победу.