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Чемпионат Испании. Ла Лига

Три гола за восемь минут и суперволевая победа: «Барселона» переломила «Сельту» в матче с голливудским сюжетом

23 Сентября 2023 • 21:31 Комментировать (12)
Барселона
3:2
Сельта
окончен

«Барселона» и «Сельта» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч шестого тура Ла Лиги состоялся 22 сентября на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона3:2Сельта
  19'Ларсен Йорген (0:1)
  76'Дувикас Анастасиос (0:2)
(1:2) Левандовски Роберт81'  
(2:2) Левандовски Роберт85'  
(3:2) Канселу Жоау89'  
Тер Штеген Марк-АндреКанселу ЖоауКунде ЖюльКристенсен Андреас  36' 60' (Бальде Алехандро ( 60') Алонсо Маркос 46' (Араухо Рональд ( 46') Де Йонг Френки 36' (Гави ( 36'  39') Ромеу Ориоль 46' (Ямаль Ламин ( 46') Гюндоган ИлкайТоррес Ферран 72' (Рафинья Диас ( 72') Левандовски РобертФелиш Жоау
Запасные: Пенья ИньякиАстралага АндерИньиго МартинесЛопес ФерминРоберто Серхи
Вильяр ИванНуньес Унай  43' 90' (Дотор Карлос ( 90') Старфельт КарлДомингес КарлосМингеса ОскарРистич МихайлоБамба Джонатан 90' (Родригес Мигель ( 90') Пейнадо ФрансискоДе ла Торре ЛукаАспас Яго 78' (Сведберг Виллиот ( 78') Ларсен Йорген 66' (Дувикас Анастасиос ( 66')
Запасные: Санчес МануэльСотело ХьюгоТапия РенатоМарчесин АгустинГуаита ВисентеАйду ДжозефВаскес КевинПерес Карлес
23 сентября.

 

К домашней игре против «Сельты» каталонцы подошли в отличной форме. Просто всё получалось у «Барселоны» в двух последних матчах, каждый из которых был выигран со счётом 5:0. Сначала вперёд ногами вынесли крепкий «Бетис» Мануэля Пеллегрини, а затем в Лиге чемпионов досталось бельгийскому «Антверпену». Продлить серию «манитных» матчей предстояло с «Сельтой», всего однажды победившей на старте сезона.

И привычные 4-3-3 мы увидели от «Барселоны», и великолепный Фелиш вышел в старте, и Левандовски с Торресом, и Де Йонг с Гюндоганом были, но привычных 5:0 не получилось сразу. «Барселона» первые 10 минут стерильно владела мячом, а потом вдруг начала колоссально проваливаться в обороне. Яго Аспас вывалился на рандеву с тер Штегеном, сам не поверил, что офсайда нет и остановился. Только следующим касанием решил испанец перекинуть Марка-Андре, но тот справился. А положения «вне игры» так и не зафиксировали.

И если Аспас хозяев простил, то Ларсен был беспощаден. Из центрального круга началась атака: вертикальный заброс пошёл на де ла Торре, тот смог продавить Кунде и проткнуть мяч на Ларсена. Йорген Странд продрался чуть левее и обкрутил тер Штегена ударом под дальнюю штангу – 0:1. У «Барселоны» было только трёхкратное преимущество по владению, а опасные удары оставались за «Сельтой». Ситуация была столь скверной, что ещё до перерыва Хави выпустил Гави вместо полутравмированного Френки Де Йонга.

Но только «Сельта» заходила на второй гол, «Барса» ничего сделать не могла. Ларсен бил затылком с линии вратарской – спас те Штеген, а добивание де ла Торре улетело выше створа, потом Бамба пожадничал, завершив атаку ударом с острого угла, хотя в центре набегали партнёры. И ведь этот ужас продолжился. Казалось, что «Барселона» играет в меньшинстве, а на 76-й минуте Дувикас выписал приговор.

Бамба отдал на Аспаса в центр, а тот выдал пас левее аккурат между Канселу и Араухо. Дувикас пробил не лучшим образом, но мяч юркнул в дальний угол – 0:2. Вроде всё. Но тут происходит что-то невероятное. Идёт 81-я минута, когда Жоау Фелиш с дуги штрафной площади подсекает мяч на Левандовски. Роберт моментально оценивает ситуацию и в касание перебрасывает Вильяра – 1:2.

Через четыре минуты Рафинья проникающей передачей вскрывает оборону, Канселу вылетает на мяч и простреливает с правого края, а Роберт Левандовски делает свою работу – 2:2. Теперь уже будто «Сельты» нет на поле, а «Барселона» добивает на 89-й. Гави увидел рывок Канселу и забросил ему на линию вратарской, Жоау на скорости выбежал из-за спин защитников и в касание проткнул мяч мимо голкипера – 3:2. Просто голливудский поворот сюжета.

Арбитр добавил семь минут, но в это время уже ничего не случилось. «Барселона» сначала сама придумала себе проблем, а потом добыла суперволевую победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
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Sparrow88
23 Сентября 2023 в 22:13
Поздравляю болельщиков Барселоны с победой! Отличный кембэк!
Nashterator
23 Сентября 2023 в 22:03
вот на таких матчах и берется чемпионский титул
Vova52
23 Сентября 2023 в 21:49
Конселло молодец....
Vova52
23 Сентября 2023 в 21:48
а где были все 82 мин......
pol-black
23 Сентября 2023 в 21:51
вот-вот... супер игра...
Bartimeus
23 Сентября 2023 в 21:47
Не хватило кельтам сил удерживать столь энергозатратный футбол, а забитый мяч дал Барсе импульс включить пятую передачу. Канселу с Фелишем снова творят, Лева делает то, что умеет лучше всего. Отметить можно Гави с тер Штегеном.
Оборона слишком увлекалась атакой, по флангам разрывали просто, да и по центру проходило. В прессинге не дорабатывали, опорка проседала.
Да, повезло может быть, но играть надо все 90+ минут. Кстати, после второго забитого, либо игроки Сельты посчитали работу выполненной и сникли, либо Барса включились. И то и другое подходит.
Кайф победа, сполна можно насладиться результатом, но слишком много позволяли. Понятно, предыдущие пару матчей слишком легко дались, но нельзя терять голову.
pol-black
23 Сентября 2023 в 21:46
ну и матч. играла Барса неважно весь первый тайм, да и во втором игра не шла. в защите полный алес капут, такие контратаки давали проводить. хорошо хоть замены сработали и Лёве счастье улыбнулось, как бывает в последних матчах. кельты рано успокоились, Аспаса заменили. да и то потом моги сравнять после 3:2, защита спит на ходу. надеюсь, Хави сделает выводы по игре в обороне.
всех cules - с валидольной победой!
Sergey999
23 Сентября 2023 в 21:42
Хочется заметить что Барса сейчас реальный претендент на титул!! Игра отличная
Bartimeus
23 Сентября 2023 в 21:56
Да вовсе не отличная, сельта возила Барсу по полю большую часть матча. Отличные только последние 10 минут.
Пс: к твоему вопросу: похоже характер появляется. Понравилось как после 2го забитого мяча не праздновали, а сразу побежали на центр поля, желая выгрызть победу.
NOBODY
23 Сентября 2023 в 22:08
Серега, у тебя всегда все претенденты на титул кроме Реала )))
Sergey999
23 Сентября 2023 в 22:09
Ну обьективно сейчас Реал очень невнятно играет. Может конечно потом нагонят, очень надеюсь)
Шарипов Тахир
23 Сентября 2023 в 21:34
ВАУ матч! Сплошной нервяк! Но сегодня футбольный Бог был на стороне Барселоны! Здорово, что приобрели три очка( а как были к поражению!). В общем, УРА!!!
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