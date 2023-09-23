Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» с «Севильей» не порадовали голами

23 Сентября 2023 • 19:24 Комментировать
Осасуна
0:0
Севилья
окончен

Представители второй половины таблицы чемпионата Испании, «Осасуна» и «Севилья» провели матч шестого тура. Команды достаточно часто били по воротам, но в створ попали суммарно только три раза. На 40-й минуте первый реальный шанс имел Эсекьель Авила, но не попал в рамку. После перерыва Анте Будимир запустил мяч в штангу.

Закономерная нулевая ничья в итоге, «Осасуна» с 7 очками делит седьмое место, соперник набрал четыре пункта, это 16-й результат.

Протокол игры  
Осасуна0:0Севилья
Эррера СерхиоПенья Рубен 85' (Гарсия Рубен ( 85') Катена АлехандроГарсия Давид IIIКруз ХуанМуньос Икер 68' (Барха Энрике ( 68') Торро Лукас  74'Орос АймарАвила Эсекьель 85' (Аресо Хесус ( 85') Будимир Анте  68' 85' (Гарсия Рауль ( 85') Мохика Хоан 68' (Гомес Мойсес ( 68')
Запасные: Айтор ФернандесВидаль НачоАрнаис ХосеИбаньес ПаблоЭррандо Хорхе
Нюланд ЭрьянХуанлу СанчесБаде ЛуакГудель НеманьяСалас Кике  57' 77' (Педроса Адриа ( 77'  81') Хордан ХоанРакитич Иван  64'Окампос ЛукасТоррес Оливер 85' (Соу Джибрил ( 85') Лукебакио ДодиМир Рафа 70' (Эн-Несири Юссеф ( 70')
Запасные: Дмитрович МаркоЛамела ЭрикАрболь МатиасГаттони ФедерикоФернандо РежесЯнузай АднанСумаре Бубакари
23 сентября. Стадион "Эль-Садар".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
5
3
2.05 3.35 4.10
Видео
Окончен
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
0
0
2.60 3.40 2.85
Видео
90 мин
Барселона Барселона
Сельта Сельта
1
2
1.40 5.20 8.00
Видео
23.09.23 в 22:00
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
2.90 3.35 2.55
Видео
24.09.23 в 15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хетафе Хетафе
1.67 3.70 6.20
Видео
24.09.23 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Вильярреал Вильярреал
2.75 3.60 2.55
Видео
24.09.23 в 19:30
Бетис Бетис
Кадис Кадис
1.86 3.55 4.70
Видео
24.09.23 в 19:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Гранада Гранада
2.19 3.40 3.60
Видео
24.09.23 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.70 3.60 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
21:02 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда надеются увидеть Захаряна на поле
19:24 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» с «Севильей» не порадовали голами
19:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Сельта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 6
18:24 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на игру с «Сельтой»
18:19 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» объяснили отсутствие Захаряна в заявке
18:12 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, почему Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в воскресенье
17:36 · Испания. Ла Лига
​Фанатов «Севильи» задержали с небольшим взрывным устройством
17:34 · Испания. Ла Лига
Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Хетафе»
17:00 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - новый лидер Ла Лиги после 5 мячей в ворота «Мальорки»
15:29 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не считает «эль класико» важнее мадридского дерби
15:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Не стал бы плакать, если бы Беллингем не сыграл с «Атлетико»
15:23 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти ответил, сыграет ли Винисиус за «Реал» в дерби
14:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мне больно оставлять Крооса и Модрича на скамейке запасных»
14:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Винисиус полностью восстановился
14:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Атлетико» – сильный соперник, нам предстоит сыграть очень важный матч»
Все новости
Рекомендуем