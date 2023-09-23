«Осасуна» с «Севильей» не порадовали голами

Представители второй половины таблицы чемпионата Испании, «Осасуна» и «Севилья» провели матч шестого тура. Команды достаточно часто били по воротам, но в створ попали суммарно только три раза. На 40-й минуте первый реальный шанс имел Эсекьель Авила, но не попал в рамку. После перерыва Анте Будимир запустил мяч в штангу.
Закономерная нулевая ничья в итоге, «Осасуна» с 7 очками делит седьмое место, соперник набрал четыре пункта, это 16-й результат.
Протокол игры
Эррера Серхио•Пенья Рубен85' (Гарсия Рубен (85') •Катена Алехандро•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Муньос Икер68' (Барха Энрике (68') •Торро Лукас• 74'Орос Аймар•Авила Эсекьель85' (Аресо Хесус (85') •Будимир Анте 68'85' (Гарсия Рауль (85') •Мохика Хоан68' (Гомес Мойсес (68')
Нюланд Эрьян•Хуанлу Санчес•Баде Луак•Гудель Неманья•Салас Кике 57'77' (Педроса Адриа (77') • 81'Хордан Хоан•Ракитич Иван• 64'Окампос Лукас•Торрес Оливер85' (Соу Джибрил (85') •Лукебакио Доди•Мир Рафа70' (Эн-Несири Юссеф (70')
23 сентября. Стадион "Эль-Садар".
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