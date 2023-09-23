«Осасуна» с «Севильей» не порадовали голами

Представители второй половины таблицы чемпионата Испании, «Осасуна» и «Севилья» провели матч шестого тура. Команды достаточно часто били по воротам, но в створ попали суммарно только три раза. На 40-й минуте первый реальный шанс имел Эсекьель Авила, но не попал в рамку. После перерыва Анте Будимир запустил мяч в штангу.

Закономерная нулевая ничья в итоге, «Осасуна» с 7 очками делит седьмое место, соперник набрал четыре пункта, это 16-й результат.