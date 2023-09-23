​«Барселона» объявила состав на игру с «Сельтой»

В субботу вечером «Барселона» будет принимать «Сельту» в матче шестого тура испанской Ла Лиги. Рулевой каталонцев Хави, который накануне продлил контракт с каталонским клубом, включил в стартовый состав таких футболистов:

Тер Штеген, Канселу, Кристенсен, Кунде, Маркос Алонсо, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Ферран Торрес, Фелиш, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Сельтой» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В пяти прошедших турах чемпионата Испании «Барселона» набрала 13 очков из 15 возможных.