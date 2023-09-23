​В «Реал Сосьедаде» объяснили отсутствие Захаряна в заявке

Арсен Захарян отсутствует в списке игроков «Реал Сосьедада», которые могут сыграть против «Хетафе» в воскресном матче испанской Ла Лиги. В прессе сообщили о том, что у россиянина снова проявились симптомы вируса. В «Реал Сосьедаде» подтвердили эту информацию.

«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против «Хетафе», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит «Спорт-Экспресс».

Матч чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Хетафе» стартует 24 сентября в 15:00 по московскому времени.

Арсен Захарян поучаствовал в трёх матчах Ла Лиги. Результативными действиями россиянин пока не отмечался.

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