​Стало известно, почему Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» в воскресенье

Полузащитник Арсен Захарян не попал в список игроков, которые могут сыграть за «Реал Сосьедад» в ближайшем матче чемпионата Испании против «Хетафе». Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, у Захаряна снова проявились симптомы вируса. Ранее россиянин из-за болезни пропускал ряд тренировок команды, но затем он вернулся к тренировкам и ездил на игры против «Реала» в Ла Лиге и «Интера» в Лиге чемпионов. Теперь, судя по всему, Захарян опять заболел.

Арсен Захарян после трансфера из «Динамо» поучаствовал в трёх матчах чемпионата Испании. Россиянин суммарно провёл на поле только 35 минут и не отмечался результативными действиями.

«Реал Сосьедад» и «Хетафе» сыграют в воскресенье.