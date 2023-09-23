​Фанатов «Севильи» задержали с небольшим взрывным устройством

В субботу «Севилья» проводит гостевой матч пятого тура чемпионата Испании против «Осасуны». Как сообщает Carrusel Deportivo, в Памплоне были арестованы два человека, которых полиция опознала как фанатов андалузского клуба. Они везли в автомобиле небольшое самодельное взрывное устройство, состоящее из баллончика и прикреплённой к нему петарде.

На текущий момент «Севилья» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В четырёх прошедших турах андалузцы набрали только три очка. На неделе команда сыграла вничью с «Лансом» (1:1) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.