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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанатов «Севильи» задержали с небольшим взрывным устройством

23 Сентября 2023 • 17:36 Комментировать
Осасуна
0:0
Севилья
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В субботу «Севилья» проводит гостевой матч пятого тура чемпионата Испании против «Осасуны». Как сообщает Carrusel Deportivo, в Памплоне были арестованы два человека, которых полиция опознала как фанатов андалузского клуба. Они везли в автомобиле небольшое самодельное взрывное устройство, состоящее из баллончика и прикреплённой к нему петарде.

На текущий момент «Севилья» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В четырёх прошедших турах андалузцы набрали только три очка. На неделе команда сыграла вничью с «Лансом» (1:1) в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Севилья
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