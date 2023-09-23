Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Хетафе»

В воскресенье, 24 сентября, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Хетафе» в рамках матча шестого тура чемпионата Испании.

Пресс-служба сан-себастьянского клуба опубликовала заявку на предстоящую игру с «Хетафе», в которой не оказалось российского полузащитника Арсена Захаряна. Причина отсутствия не уточняется.

Напомним, Захарян не принял участие в минувшем матче Лиги чемпионов, в котором «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером». В той встрече хавбек был в заявке своей команды, но на поле не вышел.

Матч «Реал Сосьедад» - «Хетафе» должен стартовать в 15:00 по московскому времени.