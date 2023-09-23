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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» - новый лидер Ла Лиги после 5 мячей в ворота «Мальорки»

23 Сентября 2023 • 17:00 Комментировать
Жирона
5:3
Мальорка
окончен

В первом субботнем матче шестого тура чемпионата Испании отлично стартовавшая «Жирона» играла дома против «Мальорки». Встреча получилась открытой и очень результативной. Быстрый гол Ведата Мурики на четвертой минуте с пенальти не смутил соперника, и в заключительные 20 минут первого тайма он ответил сразу четырьмя голами, а после перерыва забил еще раз. По голу и ассисту в активе Артёма Довбика и Савио. «Мальорка» провела еще два мяча лишь в концовке и уступила 3:5.

«Жирона» с 16 очками становится единоличным лидером сезона. У соперника пять баллов и 15-я строчка.

Протокол игры  
Жирона5:3Мальорка
  4'Мурики Ведат (0:1)
(1:1) Давид Лопес26'  
(2:1) Довбик Артём33'  
(3:1) Мартин Иван37'  
(4:1) Эррера Янгель45'  
(5:1) Савио III57'  
  

88' Пратс Абдон (5:2)

90' Пратс Абдон (5:3)

Гассанига ПаулоКоуто ЯнГарсия Эрик 66' (Хуанпе Хуан ( 66') Давид ЛопесБлинд ДэйлиЭррера Янгель 74' (Фернандес Валери ( 74') Цыганков Виктор 62' (Порту Кристиан ( 62') Мартин Иван  79'Гарсия АлешСавио III 75' (Торре Пабло ( 75') Довбик Артём 61' (Стуани Кристиан ( 61')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониJhon SolisГутьеррес Мигель
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич Матия  90'Ван дер Хейден Сибе 46' (Дьедью Амат ( 46') Маффео ПаблоКоста Хауме  31' 65' (Лато Тони ( 65') Родригес Даниэль I  38'Ману Морланес  33' 65' (Ларин Кайл ( 65') Саму Кошта  31' 78' (Санчес Антонио ( 78') Дардер СерхиМурики Ведат 78' (Пратс Абдон ( 78')
Запасные: Ruben QuintanillaДавид ЛопесКопете ХосеГонсалес ДжованниГрейф ДоминикЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
23 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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