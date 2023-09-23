«Жирона» - новый лидер Ла Лиги после 5 мячей в ворота «Мальорки»

В первом субботнем матче шестого тура чемпионата Испании отлично стартовавшая «Жирона» играла дома против «Мальорки». Встреча получилась открытой и очень результативной. Быстрый гол Ведата Мурики на четвертой минуте с пенальти не смутил соперника, и в заключительные 20 минут первого тайма он ответил сразу четырьмя голами, а после перерыва забил еще раз. По голу и ассисту в активе Артёма Довбика и Савио. «Мальорка» провела еще два мяча лишь в концовке и уступила 3:5.

«Жирона» с 16 очками становится единоличным лидером сезона. У соперника пять баллов и 15-я строчка.