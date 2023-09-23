«Жирона» - новый лидер Ла Лиги после 5 мячей в ворота «Мальорки»

В первом субботнем матче шестого тура чемпионата Испании отлично стартовавшая «Жирона» играла дома против «Мальорки». Встреча получилась открытой и очень результативной. Быстрый гол Ведата Мурики на четвертой минуте с пенальти не смутил соперника, и в заключительные 20 минут первого тайма он ответил сразу четырьмя голами, а после перерыва забил еще раз. По голу и ассисту в активе Артёма Довбика и Савио. «Мальорка» провела еще два мяча лишь в концовке и уступила 3:5.
«Жирона» с 16 очками становится единоличным лидером сезона. У соперника пять баллов и 15-я строчка.
Протокол игры
|4'Мурики Ведат (0:1)
|(1:1) Давид Лопес26'
|(2:1) Довбик Артём33'
|(3:1) Мартин Иван37'
|(4:1) Эррера Янгель45'
|(5:1) Савио III57'
88' Пратс Абдон (5:2)
90' Пратс Абдон (5:3)
Гассанига Пауло•Коуто Ян•Гарсия Эрик66' (Хуанпе Хуан (66') •Давид Лопес•Блинд Дэйли•Эррера Янгель74' (Фернандес Валери (74') •Цыганков Виктор62' (Порту Кристиан (62') •Мартин Иван• 79'Гарсия Алеш•Савио III75' (Торре Пабло (75') •Довбик Артём61' (Стуани Кристиан (61')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия• 90'Ван дер Хейден Сибе46' (Дьедью Амат (46') •Маффео Пабло•Коста Хауме 31'65' (Лато Тони (65') •Родригес Даниэль I• 38'Ману Морланес 33'65' (Ларин Кайл (65') •Саму Кошта 31'78' (Санчес Антонио (78') •Дардер Серхи•Мурики Ведат78' (Пратс Абдон (78')
23 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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