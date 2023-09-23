​Анчелотти не считает «эль класико» важнее мадридского дерби

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил перед журналистами в преддверии мадридского дерби против «Атлетико». Итальянский специалист получил интересный вопрос – его попросили выбрать между «эль класико» (битвой с «Барселоной») и мадридским дерби с «матрасниками».

«Эль класико» или мадридское дерби? Для меня нет никакой разницы, мне нравятся оба матча», - сказал Анчелотти.

Матч между «Атлетико» и «Реалом» стартует 24 сентября в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.