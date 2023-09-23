Анчелотти: «Не стал бы плакать, если бы Беллингем не сыграл с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что полузащитник Джуд Беллингем примет участие в ближайшем матче команды против мадридского «Атлетико».

«Джуд сыграет с «Атлетико», с ним всё в порядке. Я бы не стал плакать, если бы Беллингем не сыграл. В конце концов, у нас есть и другие футболисты», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем пока является лучшим бомбардиром мадридского «Реала» в этом сезоне: на его счету 6 голов в 6 матчах во всех турнирах. Минувшим летом англичанин достался команде Карло Анчелотти за 103 миллиона евро, которые получила дортмундская «Боруссия» в качестве компенсации.