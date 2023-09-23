​Анчелотти ответил, сыграет ли Винисиус за «Реал» в дерби

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил о восстановлении Винисиуса Жуниора. В то же время итальянский специалист не знает, сыграет ли бразилец в воскресном дерби против «Атлетико».

«Винисиус выздоровел. Но он не играл уже несколько недель, и ему явно не хватает игрового ритма. Мы оценим его состояние завтра и примем решение [будет он в составе или нет]», - сказал Анчелотти журналистам.

Как известно, Винисиус Жуниор получил травму в конце лета. Бразилец вернулся в строй раньше, чем ожидалось.

Матч «Атлетико» - «Реал» стартует 24 сентября в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.