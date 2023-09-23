Анчелотти: «Мне больно оставлять Крооса и Модрича на скамейке запасных»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт ситуации с игровым временем полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича. Напомним, в этом сезоне ветераны не являются основными в «королевском клубе».

«Мне больно оставлять Крооса и Модрича на скамейке запасных. Но это касается не только их. Мне также было бы жаль оставлять на скамейке Вальверде или Тчуамени. Всегда сложно оставлять игрока в запасе», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Кроос и Модрич согласились на роль игроков ротации при продлении контракта в конце прошлого сезона. Соглашения этих футболистов истекают в конце нынешнего сезона.