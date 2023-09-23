Анчелотти: Винисиус полностью восстановился

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил о возвращении в строй Винисиуса Жуниора, который пропустил последние три матча команды из-за травмы.

Журналист Фабрицио Романо опубликовал на своей страничке в социальной сети слова Анчелотти, который заявил о стопроцентной готовности Винисиуса.

Кроме того, тренер признался, что ему тяжело оставлять игроков на скамейке запасных, но у «Реала» сейчас серьезная конкуренция в центре поля.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел три матча в чемпионате Испании и забил один мяч.

24 сентября «Реал» сыграет с «Атлетико» в шестом туре Ла Лиги. Начало матча запланировано на 22:00 по мск.