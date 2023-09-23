Анчелотти: «Атлетико» – сильный соперник, нам предстоит сыграть очень важный матч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от мадридского дерби с «Атлетико», которое состоится завтра на «Ванда Метрополитано» в 22:00 по московскому времени.

«Атлетико» – сильный соперник, нам предстоит сыграть очень важный матч. Игрокам не терпится сыграть. Дерби с «Атлетико» – это всегда особенный матч. Обе команды обладают большим качеством. «Атлетико» провёл отличный поединок с «Лацио», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» выиграл пока все 6 матчей в этом сезоне. Команда набрала максимум очков в чемпионате Испании, а недавно обыграла берлинский «Унион» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.