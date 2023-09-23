Симеоне: «В последние 11 лет мы составляли хорошую конкуренцию «Реалу» и «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступления своей команды последние годы. Аргентинский специалист считает, что «матрасники» навязали достойную конкуренцию мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».

«В последние 11 лет мы составляли хорошую конкуренцию «Реалу» и «Барселоне». Нам нужно продолжать прогрессировать и искать новые пути», – заключил Симеоне на пресс-конференции в преддверии дерби с «Реалом».

Напомним, под руководством Симеоне «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. При этом команда также дважды брала Лигу Европы.