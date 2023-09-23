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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Судейство в матче с «Реалом»? Нас больше беспокоит сама игра»

23 Сентября 2023 • 13:40 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от судейства в ближайшем дерби с «Реалом» в чемпионате Испании. Поединок обсудит арбитр Хавьер Альберола.

«Судейство в матче с «Реалом»? Нас больше беспокоит сама игра. Арбитра нужно оставить в покое, ведь это будет его первое мадридское дерби. Мы будем больше сосредоточены на собственном выступлении», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, ранее нападающий «Атлетико» Анхель Корреа выразил надежду, что его команда не получит красную карточку в следующем дерби с «Реалом». Таким образом аргентинец намекнул на предвзятое судейство в пользу «королевского клуба» в предыдущих дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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