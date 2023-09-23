Симеоне: «Судейство в матче с «Реалом»? Нас больше беспокоит сама игра»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от судейства в ближайшем дерби с «Реалом» в чемпионате Испании. Поединок обсудит арбитр Хавьер Альберола.

«Судейство в матче с «Реалом»? Нас больше беспокоит сама игра. Арбитра нужно оставить в покое, ведь это будет его первое мадридское дерби. Мы будем больше сосредоточены на собственном выступлении», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, ранее нападающий «Атлетико» Анхель Корреа выразил надежду, что его команда не получит красную карточку в следующем дерби с «Реалом». Таким образом аргентинец намекнул на предвзятое судейство в пользу «королевского клуба» в предыдущих дерби.