Хорошие новости для «Реала»: Беллингем и Винисиус тренировались в общей группе

Полузащитник Джуд Беллингем, который ударно проводит стартовый отрезок в «Реале», в субботу тренировался в общей группе. Накануне англичанин не смог провести полноценное занятие из-за проблемы с желудком.

Ещё одной замечательной новостью для «Реала» является то, что в общей группе в субботу утром тренировался нападающий Винисиус Жуниор, который получил травму в конце лета. При этом журналисты издания Marca отмечают, что бразилец вряд ли сыграет в дерби против «Атлетико» - «сливочные» не хотят рисковать.

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом» стартует 24 сентября в 22:00 по московскому времени.