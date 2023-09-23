«Барселона» - «Сельта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках шестого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» играет против «Сельты».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Сельта
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Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Канселу Жоау•Кунде Жюль•Кристенсен Андреас•Алонсо Маркос•Де Йонг Френки•Ромеу Ориоль•Гюндоган Илкай•Торрес Ферран•Левандовски Роберт•Фелиш Жоау
Вильяр Иван•Нуньес Унай•Старфельт Карл•Домингес Карлос•Мингеса Оскар•Ристич Михайло•Аспас Яго•Де ла Торре Лука•Пейнадо Франсиско•Бамба Джонатан•Ларсен Йорген
23 сентября.
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