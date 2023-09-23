«Барселона» интересуется бразильским полузащитником

Бразильский полузащитник Савио Морейра, выступающий на правах аренды за «Жирону», может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 19-летнего южноамериканца заинтересована «Барселона». Стоит отметить, что полноценный контракт Савио принадлежит французскому «Труа». Трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Савио провел пять поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.