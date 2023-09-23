Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» интересуется бразильским полузащитником

23 Сентября 2023 • 12:33 Комментировать

Бразильский полузащитник Савио Морейра, выступающий на правах аренды за «Жирону», может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 19-летнего южноамериканца заинтересована «Барселона». Стоит отметить, что полноценный контракт Савио принадлежит французскому «Труа». Трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Савио провел пять поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Савио Морейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 15:00
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
2.05 3.35 4.10
Видео
23.09.23 в 17:15
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
2.60 3.40 2.85
Видео
23.09.23 в 19:30
Барселона Барселона
Сельта Сельта
1.40 5.20 8.00
Видео
23.09.23 в 22:00
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
2.90 3.35 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
12:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется бразильским полузащитником
12:14 · Испания. Ла Лига
Маркос Льоренте: «Меня не удивляет игра Фелиша за «Барселону», у него большой талант»
12:04 · Испания. Ла Лига
Маркос Льоренте объяснил, почему не принял предложение из Саудовской Аравии
11:41 · Испания. Ла Лига
Роке выбыл из строя минимум на 3 месяца
11:02 · Италия. Серия А
Рабио может сменить «Ювентус» на клуб из Мадрида слухи
10:53 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может стать одноклубником Захаряна слухи
10:17 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес: «Если не получу подходящее предложение, могу завершить карьеру»
09:05 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос не сыграет за «Севилью» в ближайшем матче
08:52 · Испания. Ла Лига
«Реал» запускает сеть ресторанов фастфуда
08:38 · Испания. Ла Лига
Игрока «Барселоны» назвали самым ярким молодым футболистом мира
08:32 · Испания. Ла Лига
Сауль: «Желаю успеха Фелишу в «Барселоне»
08:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» стал рекордсменом в мировом футболе
07:57 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Тяжело отказать, когда звонят из «Реала»
03:42 · Испания. Ла Лига
Анхель Корреа – о дерби с «Реалом»: «Надеюсь, судья будет справедлив»
03:26 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе в Бундеслиге слухи
Все новости
Рекомендуем