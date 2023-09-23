Маркос Льоренте: «Меня не удивляет игра Фелиша за «Барселону», у него большой талант»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте оценил выступления нападающего Жоау Фелиша за каталонскую «Барселону». Напомним, в последних двух матчах португалец отметился за «сине-гранатовых» тремя голами и результативной передачей.

«Удивляет ли меня игра Фелиша за «Барселону»? Ничуть. Мы все знаем, что у него большой талант и он должен показать его в этом сезоне. В конце концов, в «Атлетико» у него тоже были хорошие моменты. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – заявил Льоренте в интервью изданию AS.

Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды без возможности выкупа. Игрок всё ещё принадлежит «Атлетико».