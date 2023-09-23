Маркос Льоренте объяснил, почему не принял предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте объяснил причину, по кторой летом отказался переезжать в Саудовскую Аравию. Напомним, «Аль-Ахли» Джидда предложил испанцу очень солидную зарплату.

«Почему я не перебрался в Саудовскую Аравию? Я счастлив в «Атлетико». У меня нет необходимости переезжать в другое место. Я доволен своей нынешней командой, мне хватает игровых минут, моя семья из Мадрида, я сам отсюда. В конце концов, «Атлетико» – идеальное место для всех нас», – цитирует Льоренте издание AS.

Напомним, Льоренте является воспитанником мадридского «Реала». В «Атлетико» игрок перебрался летом 2019 года.