Роке выбыл из строя минимум на 3 месяца

Нападающий «Атлетико» Паранаэнсе Витор Роке выбыл из строя минимум на три месяца. По информации от журналиста Хави Мигеля, травма лодыжки бразильца оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее.

«Атлетико» Паранаэнсе подтвердил информацию о том, что Роке будет отсутствовать как минимум три месяца. Напомним, летом бразилец оформил трансфер в каталонскую «Барселону», но остался на родине до конца сезона. При этом в сети в последнее время активно ходили слухи о том, что «Барселона» планирует заполучить Роке уже в январе. Пока неизвестно, как травма игрока повлияет на планы «сине-гранатовых».