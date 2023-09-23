Серхио Рамос не сыграет за «Севилью» в ближайшем матче

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос не примет участия в ближайшем поединке своей команды против «Осасуны». Об этом сообщается в испанских СМИ.

Тренерский штаб команды принял решение предоставить 37-ленему футболисту время на отдых. Травм у опытного игрока не обнаружено. Ранее Серхио поучаствовал в поединках против «Лас-Пальмаса» и «Ланса».

Рамос перешел в андалусийский коллектив в летнее трансферное окно на правах свободного агента. С ним подписан контракт до конца июня 2024 года.

В настоящий момент «Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.