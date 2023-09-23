«Реал» запускает сеть ресторанов фастфуда

Мадридский «Реал» открывает собственную сеть ресторанов быстрого питания UNO by Real Madrid. Этот проект реализуется с группой компаний San Pablo, которая специализируется на недвижимости. Первые заведения откроются в Мексике. В них можно будет наблюдать за матчами «королевского» клуба.

Следующий поединок команда Карло Анчелотти проведет против «Атлетико». Мадридское дерби состоится в воскресенье, 24 сентября.

После пяти туров Ла Лиги «сливочные» набрали 15 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице.

«Реал» стал рекордсменом в мировом футболе