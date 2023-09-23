Игрока «Барселоны» назвали самым ярким молодым футболистом мира

Журналисты портала FourFourTwo опубликовали рейтинг самых ярких молодых футболистов мира. Его лидером является полузащитник каталонской «Барселоны» Гави.
На втором месте расположился представитель «ПСЖ» Уоррен Зайре Эмери, а топ-3 замкнул еще один игрок «сине-гранатовых» Ламин Ямаль.
В топ-10 также были включены следующие футболисты: Арда Гюлер («Реал»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Эндрик («Палмейрас»), Габриэль Москардо («Коринтианс»), Усман Диоманде («Спортинг»), Алехандро Бальде («Барселона») и Антонио Силва («Бенфика»).
«ПСЖ» хотел приобрести Гави, «Барселона» сразу ответила отказом
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