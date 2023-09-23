Сауль: «Желаю успеха Фелишу в «Барселоне»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес поделился мнением о нападающем Жоау Фелише, которого арендовала у «матрасников» каталонская «Барселона».

«Жоау – отличный футболист. У него просто не вышло полностью раскрыться в «Атлетико». Я знаю, насколько он действительно хорош. Хочу пожелать ему успехов в «Барселоне». Пусть у него все получится там. У него был отличный старт», - рассказал хавбек в интервью газете Marca.

В недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» Фелиш отметился дублем. В чемпионате Испании 23-летний португалец сыграл два поединка, записав на свой счет один забитый мяч.