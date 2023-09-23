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Сауль: «Желаю успеха Фелишу в «Барселоне»

23 Сентября 2023 • 08:32 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес поделился мнением о нападающем Жоау Фелише, которого арендовала у «матрасников» каталонская «Барселона».

«Жоау – отличный футболист. У него просто не вышло полностью раскрыться в «Атлетико». Я знаю, насколько он действительно хорош. Хочу пожелать ему успехов в «Барселоне». Пусть у него все получится там. У него был отличный старт», - рассказал хавбек в интервью газете Marca.

В недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» Фелиш отметился дублем. В чемпионате Испании 23-летний португалец сыграл два поединка, записав на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Сауль Ньигес Жоау Фелиш
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