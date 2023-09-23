Мадридский «Реал» стал рекордсменом в мировом футболе. Как информирует пресс-служба «королевского» клуба, «сливочные» стали первой футбольной командой, которая достигла отметки в 500 миллионов подписчиков в своих социальных сетях.

Кроме того, у мадридского гранд самый посещаемый клубный сайт в мире. В среднем у него 8,9 миллиона посещений в месяц.

«Реал» успешно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Испании, одержав пять побед подряд. В рамках следующего тура подопечные Карло Анчелотти встретятся с мадридским «Атлетико». Матч состоится в воскресенье, 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.