Тчуамени: «Тяжело отказать, когда звонят из «Реала»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», рассказал, что имел вариант продолжения карьеры в «ПСЖ».

«У меня было предложение от парижан, я обдумывал этот вариант. Это большой европейский клуб. Однако, когда вам звонят из «Реала», очень тяжело ответить отказом», - передает слова полузащитника Madrid Xtra.

Тчуамени связан контрактными обязательствами с мадридским грандом до середины 2028 года. В минувшем сезоне Орельен провел 47 поединков за «сливочных», в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.