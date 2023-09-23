Анхель Корреа – о дерби с «Реалом»: «Надеюсь, судья будет справедлив»

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа поделился мыслями в преддверии матча с «Реалом».

В воскресенье «матрасники» примут «сливочных» в родных стенах. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Надеюсь, в мадридском дерби рефери будет справедлив по отношению к обеим командам, как мы всегда говорим. Также хотелось бы рассчитывать на красивый футбол и, конечно, на нашу победу», – цитирует Mundo Deportivo аргентинского футболиста.

«Атлетико» набрал семь очков, сыграв четыре матча в Ла Лиге. «Реал» лидирует в турнирной таблице с 15 баллами после пяти проведённых встреч.