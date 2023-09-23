Стало известно, когда залечит травму будущий новичок «Барселоны» Роке

Нападающий Витор Роке вернётся в строй раньше, чем ожидалось.

18-летний футболист травмировался в матче за «Атлетико Паранаэнсе», из-за чего, как предполагалось, рисковал пропустить более трёх месяцев. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, юному бразильцу решили не делать операцию. Форварда будут лечить консервативным путём – восстановление должно занять 30-40 дней.

Витор Роке перейдёт в «Барселону» в 2024 году. Трансфер обойдётся каталонскому гранду в 40 млн евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А вундеркинд отметился 11 забитыми голами и тремя результативными передачами в 22 матчах.