Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда залечит травму будущий новичок «Барселоны» Роке

23 Сентября 2023 • 03:04 Комментировать
Барселона
...
Сельта
1 1.30 X 6.00 2 10.50
Через 15 ч. 39 мин.

Нападающий Витор Роке вернётся в строй раньше, чем ожидалось.

18-летний футболист травмировался в матче за «Атлетико Паранаэнсе», из-за чего, как предполагалось, рисковал пропустить более трёх месяцев. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, юному бразильцу решили не делать операцию. Форварда будут лечить консервативным путём – восстановление должно занять 30-40 дней.

Витор Роке перейдёт в «Барселону» в 2024 году. Трансфер обойдётся каталонскому гранду в 40 млн евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А вундеркинд отметился 11 забитыми голами и тремя результативными передачами в 22 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Алавес Алавес
Атлетик Б Атлетик Б
0
2
4.10 3.00 2.18
Видео
23.09.23 в 15:00
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
2.05 3.35 4.10
Видео
23.09.23 в 17:15
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
2.60 3.40 2.85
Видео
23.09.23 в 19:30
Барселона Барселона
Сельта Сельта
1.40 5.20 8.00
Видео
23.09.23 в 22:00
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
2.90 3.35 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
03:42 · Испания. Ла Лига
Анхель Корреа – о дерби с «Реалом»: «Надеюсь, судья будет справедлив»
03:26 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе в Бундеслиге слухи
03:04 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда залечит травму будущий новичок «Барселоны» Роке
02:50 · Испания. Ла Лига
Райт ответил людям, считающим голы Беллингема «слишком простыми»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер оценивает де Брёйне выше Модрича
00:13 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Не чувствую несправедливости в том, что у меня нет «Золотого мяча»
00:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» уверенно разобрался с «Алавесом»
22 Сентября
23:59 · Испания. Ла Лига
​Атлетико – Реал: прогноз на матч чемпионата Испании – 24 сентября 2023
23:43 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» обсуждает новый контракт с игроком, на которого претендовали «Реал» и «Барселона» слухи
23:14 · Испания. Ла Лига
Годин назвал своего любимого центрального защитника
21:48 · Испания. Ла Лига
Стала известна зарплата Хави по новому контракту с «Барселоной» слухи
21:24 · Испания. Ла Лига
Савич рассказал, почему не принял предложения из Саудовской Аравии
21:12 · Испания. Ла Лига
Будущий новичок «Барселоны» может пропустить более трёх месяцев из-за травмы
21:03 · Испания. Ла Лига
Витсель: «Очевидно, что футболисты едут в Саудовскую Аравию и Китай из-за денег»
20:25 · Испания. Ла Лига
Винисиус и Гюлер могут попасть в заявку «Реала» на матч с «Атлетико» слухи
Все новости
Рекомендуем