Райт ответил людям, считающим голы Беллингема «слишком простыми»

Бывший английский нападающий Иан Райт рассказал, почему не стоит недооценивать бомбардирские достижения Джуда Беллингема.

20-летний полузащитник забил шесть голов в шести матчах за мадридский «Реал». В недавней встрече Лиги чемпионов с берлинским «Унионом» (1:0) игрок принёс «сливочным» победу на 94-й минуте, поразив пустые ворота с близкой дистанции.

«Некоторые люди называют голы Беллингема слишком простыми, обвиняя его в том, что он может забивать только подобным образом. Они не понимают, как трудно находить свободное пространство в штрафной площади соперника на высоком уровне. Он постоянно оказывает давление на защитников и забивает благодаря своему невероятному движению без мяча», – заявил в интервью Five Райт.