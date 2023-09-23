Иньеста: «Не чувствую несправедливости в том, что у меня нет «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста ответил на вопрос об отсутствии в собственной коллекции престижной индивидуальной награды.

Испанский футболист, ныне выступающий в ОАЭ за «Эмирейтс», неоднократно оказывался в числе номинантов на «Золотой мяч», но так и не выиграл приз.

«У меня нет чувства несправедливости. Да, я всегда был рад, когда меня номинировали, и я хотел получить «Золотой мяч», но не расстраиваюсь из-за того, что этого не произошло. Я очень доволен всем, чего достиг в своей карьере», – приводит Managing Barca слова 39-летнего Иньесты, выступавшего за «Барселону» и сборную Испании до 2018 года.