«Атлетик» уверенно разобрался с «Алавесом»

В шестом туре чемпионата Испании первыми на поле вышли «Алавес» и «Атлетик». На 18-й минуте Иньяки Уильямс завершил красивую комбинацию. Даниэль Вивиан пробивал головой - перекладина. Кике Гарсия проверил реакцию вратаря, тот выручил. Уильямсу никто не мешал бить - промах. В контратаке «Алавеса» Сэмюэль Омородион безобразно пробивал. На 76-й минуте Ойян Сансет поставил точку - 0:2. Напоследок Омородион имел отличный момент, но здесь голкипер выручил.

После этой победы «Атлетик» делит второе место с «Барселоной» и «Жироной». «Алавес» - на 11-м месте.