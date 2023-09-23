«Атлетик» уверенно разобрался с «Алавесом»

В шестом туре чемпионата Испании первыми на поле вышли «Алавес» и «Атлетик». На 18-й минуте Иньяки Уильямс завершил красивую комбинацию. Даниэль Вивиан пробивал головой - перекладина. Кике Гарсия проверил реакцию вратаря, тот выручил. Уильямсу никто не мешал бить - промах. В контратаке «Алавеса» Сэмюэль Омородион безобразно пробивал. На 76-й минуте Ойян Сансет поставил точку - 0:2. Напоследок Омородион имел отличный момент, но здесь голкипер выручил.
После этой победы «Атлетик» делит второе место с «Барселоной» и «Жироной». «Алавес» - на 11-м месте.
Протокол игры
|18'Уильямс Иньяки (0:1)
|76'Сансет Ойян (0:2)
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир• 78'Седлар Александр•Дуарте Рубен48' (Хави Лопеc (48') •Гевара Андер•Бенавидес Карлос49' (Гуриди Хон (49') •Сола Алекс67' (Омородион Сэмюэль (67') •Хаджи Янис67' (Реббах Абдеррахман (67') •Риоха Луис84' (Алькаин Чебер (84') •Кике Гарсия 45'
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор72' (Йерай Альварес (72') •Юри Берчиче 31'82' (Лекуе Иньиго (82') •Руис Иньиго82' (Гарсия Дани (82') •Весга Микель•Уильямс Иньяки•Сансет Ойян•Беренгер Алекс 29'64' (Муньяин Икер (64') •Гурусета Горка71' (Вильялибре Асьер (71')
22 сентября. Стадион "Мендисорроса".
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