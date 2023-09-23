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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» уверенно разобрался с «Алавесом»

23 Сентября 2023 • 00:00 Комментировать
Алавес
0:2
Атлетик Б
окончен

В шестом туре чемпионата Испании первыми на поле вышли «Алавес» и «Атлетик». На 18-й минуте Иньяки Уильямс завершил красивую комбинацию. Даниэль Вивиан пробивал головой - перекладина. Кике Гарсия проверил реакцию вратаря, тот выручил. Уильямсу никто не мешал бить - промах. В контратаке «Алавеса» Сэмюэль Омородион безобразно пробивал. На 76-й минуте Ойян Сансет поставил точку - 0:2. Напоследок Омородион имел отличный момент, но здесь голкипер выручил.

После этой победы «Атлетик» делит второе место с «Барселоной» и «Жироной». «Алавес» - на 11-м месте.

Протокол игры  
Алавес0:2Атлетик Б
  18'Уильямс Иньяки (0:1)
  76'Сансет Ойян (0:2)
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар Абделькабир  78'Седлар АлександрДуарте Рубен 48' (Хави Лопеc ( 48') Гевара АндерБенавидес Карлос 49' (Гуриди Хон ( 49') Сола Алекс 67' (Омородион Сэмюэль ( 67') Хаджи Янис 67' (Реббах Абдеррахман ( 67') Риоха Луис 84' (Алькаин Чебер ( 84') Кике Гарсия  45'
Запасные: Unai RoperoМарин РафаКаррикабуру ХонМараш НиколаТеналья НауэльМендес ТомасОвоно Хесус
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес Айтор 72' (Йерай Альварес ( 72') Юри Берчиче  31' 82' (Лекуе Иньиго ( 82') Руис Иньиго 82' (Гарсия Дани ( 82') Весга МикельУильямс ИньякиСансет ОйянБеренгер Алекс  29' 64' (Муньяин Икер ( 64') Гурусета Горка 71' (Вильялибре Асьер ( 71')
Запасные: Гарсия ИманолЭррера АндерАгирреcабала ХуленГарсия РаульMalcom AresГомес УнаиПрадос Беньят
22 сентября. Стадион "Мендисорроса".

 

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Алавес Алавес
Атлетик Б Атлетик Б
0
2
3.90 3.20 2.16
Видео
23.09.23 в 15:00
Жирона Жирона
Мальорка Мальорка
2.05 3.35 4.10
Видео
23.09.23 в 17:15
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
2.60 3.40 2.85
Видео
23.09.23 в 19:30
Барселона Барселона
Сельта Сельта
1.40 5.20 8.00
Видео
23.09.23 в 22:00
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
2.90 3.35 2.55
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