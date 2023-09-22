Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо ведёт переговоры с клубом по новому контракту.

Текущий договор 28-летнего футболиста истекает в середине следующего года. По данным инсайдера Экрема Конура, руководство «матрасников» уже предложило испанцу обновлённое соглашение, рассчитанное до 2028 года. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Как утверждает источник, в подписании Марио Эрмосо ранее были заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона». Трансферная стоимость центрбека, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 20 млн евро. В нынешней кампании игрок принял участие в пяти матчах «Атлетико».