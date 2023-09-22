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«Атлетико» обсуждает новый контракт с игроком, на которого претендовали «Реал» и «Барселона» слухи

22 Сентября 2023 • 23:43 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
1 2.80 X 3.40 2 2.60
24.09 22:00

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо ведёт переговоры с клубом по новому контракту.

Текущий договор 28-летнего футболиста истекает в середине следующего года. По данным инсайдера Экрема Конура, руководство «матрасников» уже предложило испанцу обновлённое соглашение, рассчитанное до 2028 года. В настоящий момент переговоры продолжаются. 

Как утверждает источник, в подписании Марио Эрмосо ранее были заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона». Трансферная стоимость центрбека, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 20 млн евро. В нынешней кампании игрок принял участие в пяти матчах «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Марио Эрмосо
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ МАДРИД
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