Годин назвал своего любимого центрального защитника

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Диего Годин рассказал, кем из центральных защитников восхищался больше всего.

37-летний уругваец, также выступавший в центре обороны, завершил игровую карьеру в июле текущего года.

«Мне очень нравилась игра Карлеса Пуйоля – я всегда восхищался этим футболистом, – отмечает Годин экс-капитана «Барселоны». – Мы не совсем современники, поскольку он играл немного раньше меня, но меня впечатляли его умения. Его ставили и на левый фланг, и на правый, но он всегда отлично справлялся», – цитирует Football Espana бывшую звезду «Атлетико» и сборной Уругвая.