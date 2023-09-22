Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес получил значительное повышение к зарплате.

Как стало известно в пятницу, рулевой подписал с каталонским клубом новое соглашение, рассчитанное до середины 2025 года. Согласно сведениям журналистов RAC1, зарплата Хави увеличится с 4 до 8 млн евро в год, а его ассистенты будут зарабатывать 4 млн евро вместо прежних 1,5 млн. Опция автоматической пролонгации ещё на год, включённая в сделку, будет активирована в случае победы «Барселоны» в Лиге чемпионов или Ла Лиге, если обе стороны не пожелают прекратить сотрудничество.

Хави Эрнандес возглавляет «сине-гранатовых» с конца 2021 года.