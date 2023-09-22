Савич рассказал, почему не принял предложения из Саудовской Аравии

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в клуб из Саудовской Аравии.

Минувшим летом интерес к черногорскому футболисту проявлял неназванный саудовский клуб, так и не сумевший переманить 32-летнего центрбека в свои ряды.

«Со мной связывались из Саудовской Аравии, но ничего существенного не происходило. Я всегда хотел остаться здесь, чувствую себя хорошо в «Атлетико». Я считаю, что ещё могу быть полезным для команды», – цитируют испанские СМИ игрока.

Трансферная стоимость Стефана Савича оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.