Будущий новичок «Барселоны» может пропустить более трёх месяцев из-за травмы

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке получил серьёзную травму.

18-летний футболист был вынужденно заменён на 11-й минуте недавнего матча бразильской Серии А против «Интернасьонала». Как информирует ESPN Brasil, травма восходящей звезды может оказаться серьёзной: вероятно, речь идёт о повреждении связок – в таком случае восстановление форварда займёт более трёх месяцев.

Напомним, что «Барселона» уже оформила трансфер Витора Роке за 40 млн евро. Переход должен состояться в следующем году.

В активе бразильца 20 забитых мячей и восемь результативных передач в 42 поединках текущего сезона.