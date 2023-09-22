Витсель: «Очевидно, что футболисты едут в Саудовскую Аравию и Китай из-за денег»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель высказался о трансферах в клубы из Саудовской Аравии и Китая.

34-летний бельгиец, по слухам, мог оказаться в одном из саудовских клубов в августе, однако продолжил выступления в «Атлетико».

«Футболисты едут в Саудовскую Аравию и Китай из-за денег. Не надо говорить, что дело в проекте. У каждого из нас свой путь, и я не говорю, что перейти в клуб из Саудовской Аравии – это плохо. Я переехал в Китай в 27 лет, всё прошло хорошо, я получил ценный опыт. Очевидно, что все мы едем тура ради денег. Я не имею ничего против перехода Карраско в «Аль-Шабаб», – цитирует Football Talk Витселя.