Испанский специалист Хави Эрнандес подписал новый трудовой договор с «Барселоной». Об этом каталонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт 43-летнего тренера с «сине-гранатовыми» будет действовать до лета 2025 года. Отмечается, что в соглашении присутствует опция возможного продления на один сезон.

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. За это время он успел привести команду к чемпионству и Суперкубку Испании.

После пяти туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 13 зачетных баллов.

Завтра, 23 сентября, команда Хави примет «Сельту». Старт игры запланирован 19:30 по мск.